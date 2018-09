Den har et ry som ildelugtende: Fem råd til en overset spise

Så sund er kålen Kålen er en grov grøntsag, som både er sund og mætter godt.

Kål indeholder forskellige næringsstoffer og har et højt indhold af fibre.

Kål indeholder blandt andet antioxidanter, der beskytter mod kræft, C-vitamin og meget kalium, der er godt for blodtrykket.

Kilde: Preben Vestergaard.

Kålen har været ude i kulden i mange år, hvor danskerne har haft lidt svært ved at forholde sig til den traditionsrige spise.

Men med opblomstringen af det nordiske køkken har kålen nu fået en renæssance.

Det fortæller Asmus Gamdrup Petersen Jensen, historiker hos madvirksomheden Kost og medforfatter til bogen "Kål".

- Mange har associationer til kål som noget, der lugter lidt dårligt. Der er også en tendens til, at kålen ofte bliver tilberedt på en lidt kedelig måde, siger han.

- Men kålen klinger godt i tiden, hvor der er fokus på det sunde. Derudover er det en naturlig spise, den gror i vores nærhed, og så er den sindssygt sund, siger han.

Her er Asmus Gamdrup Petersen Jensens fem tip til, hvordan du får mere ud af kålen.

1) Kål kan tilberedes på mange måder

Kålen er sjov at arbejde med i køkkenet, fordi den er så varieret. Den kan både steges, syltes, bages og spises rå, og smagen bliver meget forskelligartet.

- Kål kræver ofte ikke den store tilberedelse, og den er let at håndtere i køkkenet, siger Asmus Gamdrup Petersen Jensen.

2) Tilbered den kun i kort tid

Kålen bør kun tilberedes i kort tid. Steger du kål - eksempelvis rosenkål - i længere tid, kan der komme en svovlagtig lugt, og smagen bliver flad.

Kål kan bruges på mange måder. Det kan erstatte både salat og kotelet. Foto: Daniel Hjorth/Polfoto

Steg et stykke spidskål hårdt på panden og lad det naturlige sukker blive karamelliseret. Spis det i stedet for et stykke kød.

4) Tænk kålen ind i hele måltidet

Kål kan bruges i forretten, hovedretten og sågar desserten. Ja, du læste rigtigt: brug for eksempel en mild kåltype som kålrabi, der kan sukkersyltes til dessert.

5) Brug kål i stedet for salat

Erstat salatbladene med eksempelvis palmekål og grønkål, som der er mere bid i.

Netop nu starter sæsonen for blandt andet rosenkål og grønkål. To kålsorter, der fint klarer vinterens hårde vejr.

- Selv med sne på er kålen frisk, og den smager måske endda endnu bedre, siger Asmus Gamdrup Petersen Jensen.

/ritzau fokus/