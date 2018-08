Brug sanserne til at få madmodige børn

Der er ikke noget underligt i, at børn siger nej tak til mad, som de ikke kender smagen af. Det har faktisk været en praktisk forsvarsmekanisme i tidernes morgen, så man undgik at spise noget giftigt.

Men hvis man gerne vil udvide podernes repertoire og udfordre deres smagsløg med nye indtryk, er der heldigvis råd for det.

Det fortæller Michael Bom Frøst, som er lektor i sensorik på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

- En af de meget brugte tilgange er at give børn en belønning for at spise deres grøntsager. Det anbefaler vi generelt ikke, siger Michael Bom Frøst, som er tilknyttet forsknings- og formidlingscenteret Smag for Livet.

- Den forskning, vi har, viser, at det kun gør modviljen mod grøntsagerne endnu større. Så lad være med at koble en smagsmæssig belønning med at spise grøntsager, forklarer han.

Kræsenhed eller neofobi Når man ikke bryder sig om at smage nye fødevarer, vil mange kalde det kræsenhed. Men kræsenhed knytter sig til, at man fravælger fødevarer, som man kender smagen af og ikke bryder sig om.

Hvis man derimod ikke bryder sig om at smage på nye fødevarer, kaldes det neofobi. Det er en angst eller modvilje mod nye og ukendte ting.

Graden af neofobi varierer gennem årene, men topper ofte i alderen fra to til fem år. Kilde: "Madmodige Børn" udgivet af Smag for Livet Kilde: "Madmodige Børn" udgivet af Smag for Livet

Han anbefaler i stedet, at man som forælder går til det med stor tålmodighed og vedholdenhed. Det gælder i øvrigt også for voksne, bemærker han.

- Brug tid på at snakke om, hvad det smager af. Hvis barnet siger, at der er noget, det ikke kan lide, så få en diskussion om, hvad der er et problem ved det, foreslår Michael Bom Frøst.

Her gælder det om at få alle sanserne på banen, så man får en oplevelse af maden.

- Det er sjovt at bruge sine sanser og kunne genkende de ting, man oplever. Lugte er ret svært, så det er en succes, når man lærer en duft at kende. Og når man næste gang kan genkende den fødevare, siger han.

Undersøgelse: Det er okay, at dit barn er kræsent

Så brug tid på at tale om maden. Hvordan ser den ud? Hvordan dufter, smager, føles og lyder den? Og kan I smage grundsmagene surt, sødt, bittert, salt eller umami?

I kan begynde med noget, der smager af én af grundsmagene. Når barnet kan udpege de forskellige grundsmage, kan I prøve at kombinere dem to og to, og se om barnet kan genkende dem.

En måde at introducere en ukendt smag til barnet, kan også være at kombinere den med noget velkendt. Hos Smag for Livet kalder de det smagsparring. Mange forældre kender det måske som ketchupeffekten, fordi den røde sovs kan få mange madvarer til at glide ned.

Sådan får du dine børn til at spise grøntsager

Før børn begynder at kunne lide en ny fødevare, skal de ifølge Smag for Livet møde den op til ti gange. Og mange forældre kan have opgivet inden da.

Hvor lang tid tilvænningen tager, kommer dog an på, hvilken fødevare der er tale om. Børn er ofte hurtigere til at tage søde madvarer til sig som eksempelvis frugt sammenlignet med grøntsager, som kan være mere bitre ifølge Smag for Livet.

/ritzau fokus/