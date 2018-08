Coop tilbagekalder frikadellepølser på grund af gas

Vi har testet 19 italienere fra Chianti Classico-zonen i det grønne og bakkede Toscana. Se her, hvordan vinene klarede sig.

Nødder kan beskytte dig mod hele 13 plager, men det gælder om at vælge de rigtige: De har nemlig lidt forskellige specialer.

Der er masser af vin til and – til vort barbariske tilbehør egner vin sig ikke, men derfor kan man jo godt drikke vin alligevel, hvis man har lyst.

Et opgør mod kvindeundertrykkelse har politikerne kaldt burkaforbuddet, som trådte i kraft onsdag. Flere hundrede demonstranter protesterede onsdag mod loven, der på gaderne i Aarhus og København blev kaldt diskriminerende og undertrykkende

Der er flere ting at være opmærksom på, når du kaster dig ud i køb af en brugt bil. Finans

Naturvejleder giver sine råd til, hvordan du kan undgå at få nærkontakt med de stribede insekter.

Skattejæger Steen Bechmann Jacobsen vil som chef for Skattestyrelsens afdeling for Særlig Kontrol ikke kun gå efter de danskere, der ved hjælp af skattely har snydt i skat. Også de rådgivere, der hjælper til med skatteunddragelsen, kommer i hans søgelys.

Gasudviklingen gør, at pakker med frikadellepølser puster sig op og er uegnet til føde.

Madplaner giver mindre madspild og dermed også en økonomisk fordel. Men kan alene tanken om at planlægge en uge frem gøre dig helt træt, så sænk ambitionen.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Klimavenligt mad vinder indpas i flere kommuner. Ekspert mener, at der kan være klimagevinster at hente i de kommunale køkkener.

Coop Danmark er i dialog med leverandøren fra Polen for at finde ud af, om det er noget galt.

Der er ifølge informationsdirektøren ikke påvist, at der er forhøjet vækst af mikroorganismer, men der er en tvivl omkring det.

Coop Danmark råder forbrugere, der har købt pakkerne til at levere varen tilbage til butikken, hvor den er købt eller at kassere den.

- Vi har fået henvendelser fra butikkerne, om det fra er en kunde eller en medarbejder, ved jeg ikke. Men det er relativt fysisk tydeligt, derfor er det nemt at reagere på, siger han.

- Det tyder på, at der er et forhøjet vækst af mikroorganismer i pølserne, det har vi reageret på og trukket dem tilbage.

Varerne er solgt over hele landet i dagligvarebutikkerne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli' & Lokalbrugsen samt Fakta, oplyser informationsdirektør i Coop Danmark Jens Juul Nielsen.

En gasudvikling i Coop's Frikadellepølse gør, at pakkerne puster sig op. Derfor tilbagekalder Coop Danmark torsdag varen.

Det kan påvirke dem til selv at drikke mere.

