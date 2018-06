Snyd med olie: Solsikkeolie med farve sælges som olivenolie

Har du olivenolie i femliter dunke fra det græske firma Karpos hjemme i køkkenet, kan du risikere, at det er billig solsikkeolie tilsat farvestof.

Fødevarestyrelsen har efter et tip fra en forbruger konstateret, at falsk madolie fra græske Karpos er solgt i Danmark.

De græske myndigheder har tidligere afsløret, at virksomheden havde tilsat sundhedsskadelig grøn farve til billig gul solsikkeolie for at få den til at ligne den dyre grønne ekstra jomfru olivenolie. Sagen førte til, at de græske myndigheder arresterede syv personer.

»Vi ved, at mindre partier af den forfalskede olie har været solgt i Danmark, men hverken vores egne analyser eller vores efterretninger peger på at sundhedsskadelige partier også skulle være kommet her til landet,« siger leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark.

Han råder forbrugerne til at undlade at bruge olien og kontakte Fødevarestyrelsen, hvis de har olien stående derhjemme eller har oplysninger til sagen. Olien er solgt i femliters dunke.

»Problemet er, at du ikke umiddelbart kan se, om olien er falsk. Men hvis den har været usædvanlig billig eller har en afvigende smag, skal du være på vagt,« advarer Michael Rosenmark.

I foråret 2017 fik olivenolie meget medieomtale herhjemme, efter at Fødevarestyrelsens rejsehold havde testet 35 prøver af ekstra jomfruolivenolie på et spansk laboratorium.

En opfølgende kontrolprøve viste, at blot ni produkter levede op til den fineste kvalitetsbetegnelse "ekstra jomfruolivenolie", mens 16 var klassificeret som jomfruolivenolie.

Otte produkter blev betegnet som bomolie og var dermed af en så ringe kvalitet, at de var direkte uegnede som menneskeføde, mens to produkter var af ukendt kvalitet.

Man kan tjekke sin olivenolie ved at se på batchnummeret på siden af dunken. På den falske olie fra Karpos står der ex. date: 14/01/2019.

Kilde: Fødevarestyrelsen