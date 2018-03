Mel kaldes tilbage efter fund af svampegift

Virksomheden Valsemøllen A/S har tilbagekaldt et parti økologisk groft rugmel.

Det sker efter, at man har fundet et for højt indhold af svampegiften Ochratoxin A i en prøve af partiet.

Det skriver Fødevarestyrelsen onsdag på dens hjemmeside.

»Ochratoxin A er en svampegift, som dannes på grund af svampevækst i produktet,« lyder det fra styrelsen.

Det pågældende produkt hedder "Økologisk Groft Rugmel, Belbake" og kommer i pakker af 1 kg. Partiet har bedst før datoerne 29. januar 2019 samt 12. februar 2019.

Melet er blevet solgt i Lidl-butikker over hele landet.

»Der er ingen umiddelbar risiko forbundet med at have spist produktet. Ochratoxin A kan dog efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende,« oplyser Fødevarestyrelsen.

Personer, som har købt produktet, opfordres til at levere det tilbage den butik, hvor det er blevet købt, eller kassere det.