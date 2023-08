07/08/2023 KL. 13:45

Forskeren guider: Sådan får du flere proteiner uden at øge dit kalorieindtag

Mange har et ønske om at få flere proteiner, men kan det egentlig lade sig gøre at få mere protein i kosten uden samtidig at øge sit kalorieindtag? Vi har spurgt en lektor, der forsker i overvægt, kost og livsstilssygdomme.