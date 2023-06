»Perlehønen bliver serveret med morkler og en sauce på yellow wine,« forklarer tjeneren insisterende, og her går noget tabt i oversættelsen, hvorfor vi beder ham tale fransk i stedet for. Ikke for det, han taler glimrende engelsk, det gør de fleste tjenere i Paris nu om dage, men lige dér bliver hans forklaring meningsløs.