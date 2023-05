Sommelier fra Geranium er kåret til Danmarks bedste

En sommelier er en fransk betegnelse for en specialuddannet vintjener. En sommeliers hovedopgave er at sammensætte vin og mad samt at give anbefalinger herom.

I alt deltog 15 kandidater i konkurrencen. Den begyndte klokken 10.00 mandag med en optagelsesprøve til finalen i DM i Sommelier.

Optagelsesprøven bestod i en en skriftlig del, hvor kandidaterne skulle svare på 60 spørgsmål. Derefter stod den på blindsmagning, hvor de skriftligt skulle beskrive tre vine og tre gange spiritus.

De tre bedste kandidater fik en plads i finalen. Her skulle finalisterne blandt andet begive sig ud i champagneservering og blindsmagning af to vine.

Ketil Sauer fra Sauer Vin blev nummer to. De to, der klarer sig bedst i finalen, skal egentlig repræsentere Danmark ved Nordisk Mesterskab for Sommeliers i oktober.