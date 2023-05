Ole Østberg får transporteret kød fra den anden side af jorden: »Jeg hører ikke klimasnak fra kunder. Vi snakker om kvaliteter«

Han havde ikke en krone på lommen, da han i 2017 besluttede sig for at forfølge sin drøm om at sælge kvalitetskød online.

Derfor lånte den nu 51-årige vestjyde, Ole Østberg, 25.000 kroner af sine forældre, købte en vakuumpakker og et skærebord og lejede sig ind i et lokale på 150 kvadratmeter.

Takket være en tur