»Hvorfor kommer I egentlig?«

Jeg har stillet spørgsmålet nogle gange i løbet af de seneste uger, og det lyder selvfølgelig uforskammet, men at stille uforskammede spørgsmål er nogle gange en del af det at være journalist, for det formelig væltede ind med repræsentanter fra prestigiøse huse i Napa Valley, der i dag er hjemsted for nogle af klodens dyreste vine.