14/04/2023 KL. 21:45

For abonnenter

Østers og tatar er luksusspise, men hvor syg kan du blive af de rå madvarer?

Dårlig mave, opkast og feber. Det kan du få ved at spise skaldyr, rå fisk og råt kød, men hvor farligt er det egentligt at sætte tænderne i mad, der ikke er tilberedt? Og hvad er det, der gør det potentielt farligt? Bliv klogere her.