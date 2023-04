15/04/2023 KL. 16:15

»Der findes flere hundrede æblesorter i Danmark, og de har alle en bestemt duft. Og hvis man er god til at fange de dufte, bliver man også bedre til at skelne, hvilken vin man dufter til«

Verdensmesterskabet for sommelierer afholdes hvert tredje år, og danske Nina Højgaard Jensen kan for anden gang i træk kalde sig verdens næstbedste sommelier. Men hvordan man bliver så dygtig til at smage?