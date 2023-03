Sæsonen for påskefrokoster er ved at være over os. Og for mange mennesker hænger påskefrokosten unægteligt sammen med snaps og påskebryg. Men hvordan påvirker alkoholen, som man indtager til festlighederne, egentlig kroppen?

Det kan være svært at navigere i, da der findes en jungle af myter om alkohol, hvor alt ikke er sandt.