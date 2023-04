Restaurant Ji-Mi’s ligger godt skjult nogle få meter oppe ad Hestedamsgade, en gågade i det centrale Horsens. Det ligner en hemmelig klub, men jeg tog et mandigt tag i døren. Den var helt og aldeles låst.

»Vinden tager den,« forklarede den meget venlige tjener, der lukkede mig ind i det intime lokale. Denne aften var der i alt 10 pladser i restauranten, vores bord og to firemandsborde, det ene allerede besat af en (næsten) lokal familie, og kort efter næsten fuldt hus – et sent afbud tog man i strakt arm. Tæt sad vi, hvis man er ude i insidertrading eller ægteskabsbrud, bør møder henlægges andetsteds.