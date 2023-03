Påsken står for døren og udover at være en kirkelig højtid er den også et tiltrængt pust fra en travl hverdag.

En lejlighed til at mødes med familie og venner omkring et veldækket frokostbord eller til en aften med lammekød på menuen. Og der skal selvfølgelig vin til. Det var i firserne, at lammet pludselig indtog lørdagsgæstebordet,