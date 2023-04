03/04/2023 KL. 14:15

Flotte kager til konfirmationen? Her er tre festlige opskrifter tilpasset familiens diabetikere – helt uden sukker

Tidligere deltager i "Den store bagedyst" Iben Devantie fik diabetes og gik derfor i gang med at udvikle lækre kageopskrifter helt uden brug af sukker, fortæller hun her i et uddrag af sin nye bog ”Søde favoritter uden tilsat sukker”