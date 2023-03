05/03/2023 KL. 10:40

»En madoplevelse afhænger af hele stemningen omkring måltidet«

Det er danske råvarer, hele verdens krydderier og et konstant fokus på gæsternes helhedsoplevelse, der danner rammen for den aarhusianske restaurant Møf. Her har en anderledes torskerogn og et alternativ til smør fået plads på tallerkenen.