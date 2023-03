Der er så smukt i Loire. Man kalder det Frankrigs have med et udtryk, der er ... ja, typisk fransk, for man har poetisk sans på de kanter. Grønt er her, og de smukke slotte ligger spredt med ødsel hånd ud over landskabet, som har sin egen blide skønhed; hvis man skal diskutere pensionsreform og sætte biler i brand, er det ikke her, det foregår.