Der er dem, der mener, at druens navn kommer af ordet nobile, ædel, men der synes dog at være flertal for, at druens navn kommer af ordet nebbia for tåge, for tågen i Piemonte er noget særligt, som landskabet er det.

Det er et smukt sted. Og mættende. Det er nødvendigt at rejse dertil, og når man kommer hjem, er det nødvendigt at gå på diæt.