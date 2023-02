05/02/2023 KL. 12:35

For abonnenter

Aftensmad på budget: Tre lækre retter, der både smager og ser indbydende ud

Skal man overholde madbudgettet lige nu, handler det om at skære ned på kødet. Men det behøver aftensmaden ikke blive kedeligere af, fortæller Anette Harbech Olesen her i et uddrag af sin nye bog ”Spar & Spis”.