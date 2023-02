Få kilometer fra Hotel Frederiksminde ligger den 6.000 kvadratmeter store køkkenhave. Her sås og høstes nok grøntsager til at brødføde gæsterne på både Hotel Frederiksminde og søsterrestauranten Rønnede Kro. Alle de grøntsager, som er for store eller skæve til restaurantens retter, er der sammen med andre overskydende grøntsager på spisebordet hos den lokale højskole, der er med til at holde køkkenhaven.

Det ville klart være nemmest at indkøbe alle råvarerne og få dem leveret til døren. Men Michelin-kok og køkkenchef Jonas Mikkelsen foretrækker »at lave mad med god samvittighed«. Det indebærer at få så mange egenproducerede grøntsager på tallerkenen som muligt.