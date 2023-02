Man skal vestpå. Helt ud til Nantes tæt på Loire-flodens udmunding for at finde den gode historie. For år tilbage en gråmeleret havneby på Frankrigs vestkyst, præget af en vis inerti og en dyster kolonial fortid som centrum for nationens slavehandel.

I dag en dynamisk universitetsby fuld af virkelyst, kreativitet, kunst og kultur. En by i fremdrift med andre ord, og på sin vis et spejlbillede af den virkelighed, man stedvis kan møde ude i de tusindvis af vinmarker, der dukker op i det blødt bølgende landskab lige uden for bygrænsen.