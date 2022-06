For Kirsten Skaarup giver det god mening at få kødfrit smørrebrød til at smage som originalerne. Hun mener, at klimaudfordringerne gør det »oplagt« at spise plantebaseret. Vi spørger hende om, hvordan man gør smørrebrød grønt, og om hvordan det var at være vegetar før de fleste andre.

Hvorfor har du skrevet