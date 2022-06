05/06/2022 KL. 12:15

For abonnenter

Fire opskrifter, der giver mere mad for kalorierne

De lever af at vejlede folk, der gerne vil tabe sig, men de er ikke interesserede i at forbyde visse typer mad. I deres nye bog "Sundt & Sjovt" deler de ud af lette opskrifter på sund sommermad, og vi bringer et uddrag.