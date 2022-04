30/04/2022 KL. 15:00

Her er fire gode tyskere, der kan bide skeer med Bourgogne

Ugens vintest stiller skarpt på tysk spätburgunder fra den hede, men forbavsende vellykkede 2019-årgang, der er faldet fantastisk godt ud i stort set alle rødvinsproducerende regioner. Det bugner med gode køb og elegante, sommerlige vine i alle prisklasser – ikke mindst blandt basisvinene, der på deres egen facon markerer en ny guldalder for vinlandet mod syd. Her er et firkløver af slagsen.