03/04/2022 KL. 14:00

For fiskerestauranten The Pescetarian handler bæredygtighed mere om at bruge sin sunde fornuft end om certificeringer

Siden 2019 har The Pescetarian serveret fiske- og grøntsagsretter fra restauranten nær Københavns Havn. Og dertil kaldt sig bæredygtige. For restauranten drejer det sig om at købe lokalt, i sæson og at finde den rigtige leverandør, fortæller køkkenchef og medejer Jesper Steffen.