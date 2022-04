Er blaufränkisch det sidste store tilbageværende vinøse mysterium i Europa, der mangler at blive løst?

Spørgsmålet er nok sat på spidsen, men ikke desto mindre interessant. For det er næppe for meget at konstatere, at den sent modnende, mørkskindede druesort langtfra nyder den anseelse, som dens mange strålende kvaliteter taler for, at den burde.