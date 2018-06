Anmelder: Nomas fravær koster Danmark dyrt på restaurantliste

Der var ikke mange danske navne at se, da de 50 bedste restauranter i verden tirsdag blev kåret ved en prisuddeling i Bilbao i Spanien.

Geranium, der holder til ved Parken i København, blev den eneste danske restaurant til at få en plads på listen. En 19.-plads blev det til, akkurat som i 2017.

Verdens bedste restaurant er Osteria Francescana fra Italien.

Bent Christensen er redaktør ved Den Danske Spiseguide og tidligere dommer ved World's 50 Best Restaurants, der udarbejder listen. Ifølge ham bør danskerne være tilfredse, da det er en fornem liste at stå på.

- I lyset af den store konkurrence på gastronomien på verdensplan så synes jeg, at det er okay, hvad der er sket, siger han.

Han mener dog, at det har spillet negativt ind for Danmark, at Noma ikke var med i konkurrencen i år.

Restaurant Noma lukkede i februar 2017, da den skulle flytte til nye lokaler. 15. februar i år slog Noma dørene op på Refshaleøen i København, men det var for sent til at kvalificere sig til årets konkurrence.

- Foodierne (madkritikerne, red.) er i et år ikke rejst til Danmark, fordi Noma ikke har været her. Da Noma var her, havde det en afsmittende effekt, fordi når man alligevel havde rejst halvdelen af verden rundt, skulle man også prøve noget andet end Noma, siger han.

Noma har toppet listen hele fire gange - i 2010, 2011, 2012 og 2014 - og Bent Christensen er ikke i tvivl om, at den også er at finde på top 50-listen i 2019.

Imidlertid betyder det, at især én dansk restaurant ifølge Bent Christensen med rette kan føle sig overset i år.

- Jeg havde gerne set, at Kadeau havde fået en plads. Det synes jeg bestemt, at den fortjener, fordi det er en moderne restaurant, der bruger nye teknikker.

Mens Michelin ifølge Bent Christensen hædrer den klassiske stil af god kvalitet på et vedholdende højt niveau, tager World's 50 Best Restaurants temperaturen her og nu og søger det nye, pirrende og moderne.

- Michelin er klassisk musik, mens World 50 er "rock and roll", siger han.

Geranium er på trods af sine tre michelinstjerner aldrig blevet kåret som verdens bedste restaurant.

Dog fik restaurantens chefkok, Rasmus Kofoed, lov til at tage hjem med en pris tirsdag aften. Restauranten modtog nemlig særprisen The Ferrari Trento Art of Hospitality Award 2018, der uddeles for særlig god service i restauranten.