Louboutin har vundet juridisk slag over de røde såler

En kender kan spotte dem på lang afstand. De karakteristiske røde såler, der vidner om modebevidsthed og et temmelig vidtrækkende skobudget.

Sålerne har gjort skodesigneren Christian Louboutin verdensberømt for sine skyhøje stiletter, og skogiganten værner i sådan en grad om sit kendetegn, at man flere gange har kastet sig ud i juridisk tovtrækkeri med konkurrenter, der har vovet at forsyne deres fodtøj med den røde farve.

Sådan et slag har Christian Louboutin nu vundet over hollandske Van Haren, der var begyndt at sælge sko med den karakteristiske skarlagenrøde sål, skriver BBC. Dette selvom Van Haren argumenterede for, at EU-direktivet om varemærker indeholder en bestemmelse om, at tegn, der udelukkende handler om udformningen af sko - herunder sålerne - ikke kan registreres som et varemærke.

Men Louboutins røde såler falder altså ikke ind under den bestemmelse, har EU-domstolen nu slået fast.

Den franske designer har produceret eksklusivt fodtøj med røde såler siden 1993. Louboutin havde fået et sæt kollektionsprøver hjem, men designeren mente, at der manglede en prik over i'et.

Således måtte hans assistent angiveligt ofre sin røde neglelak, som blev påført sålen. Louboutins sortiment skulle egentlig have været sat i produktion med flere forskellige nuancer, men den røde sål fik så stor en fanskare, at farven hang ved.

I Louboutin-huset tager man varmt imod EU-domstolens afgørelse. Den vil nu blive sendt tilbage til Domstolen i Haag, hvor sagen blev rejst i første omgang, og som Louboutin venter vil bekræfte validiteten af den røde sål som et varemærke.

Louboutin har forsvaret sine såler på begge sider af Atlanten før. I USA gik man ind i en sag for mere end en million dollars mod modehuset Yves Saint Laurent, som bestemt ikke kunne se rimeligheden i, at en designer kunne tage patent på en farve.

Priserne for de billigste Louboutin-sko herhjemme begynder ved ca. 3.000 kr. pr. par.