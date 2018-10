Fire tip: Sådan gør du julen billigere

Julen er lig med stakkevis af gaver og masser af mad - og der må bare ikke mangle noget. Derfor bruger mange af os flere penge, end vi måske havde regnet med.

Det første råd til en billigere jul er ifølge Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet, at være ude i god tid og lægge et julebudget.

1) Læg et budget

- Sæt dig ned, og få lavet et julebudget, hvor du ser på, hvor meget du bruger på mad, på gaver, på transport, på pynt og på arrangementer. Og vær realistisk, siger hun.

Dernæst skal man være meget opmærksom på at holde budgettet, så det ikke skrider.

- Undgå panikshopping af gaver den 23. december, for det vil ofte blive dyrere, end hvis man er i god tid. For så glemmer man, at der kun skulle bruges 300 kroner per person, når man ikke lige kan finde den rette gave, og så køber man noget til 500 kroner, siger hun.

Hvis man vil have en hjælpende hånd til julebudgettet, kan man bruge Penge- og Pensionspanelets julebudget eller app, der løbende kan holde øje med udgifterne.

Spred julens udgifter ud over hele efteråret

2) Køb på tilbud og på black friday

Hvis man allerede nu har lavet en liste over, hvem man er på gaver med, og hvor meget man maksimalt må give for, så kan man slå til på det helt rette tidspunkt, siger forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen.

- Man kan holde øje med, hvornår man kan få gaverne til en særligt billig pris. Det kan være black friday i november, hvor man kan tage en fridag, eller man kan sidde hjemme og købe på nettet, foreslår hun.

Hvis man køber julegaver allerede nu, skal man dog være opmærksom på at spørge i butikken, om man kan få lov til at bytte helt frem til efter jul.

Huskeregler: Undgå bøvl, når du køber julegaver på nettet

3) Lav en madplan

Hvis man selv skal være vært for juleaften, så kan det være en god idé at foreslå et sammenskudsgilde, så udgifterne bliver fordelt ud på flere i familien, siger Louise Skjødsholm.

Vær også gerne i god tid, så man kan holde øje med tilbuddene i løbet af efteråret, lyder et råd.

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen foreslår dog også den omvendte taktik, hvor man køber sin julemenu i sidste sekund.

- Du kan have is i maven og købe juletræ og mad i sidste sekund, for der vil både juletræer, ænder og flæskestege være sat ned, siger hun.

Børnenes bedste julegave er gratis

4) Køb brugt eller lav selv

En måde at give julebudgettet et nøk ned er ved selv at lave julepynt og gaver - eller købe brugt.

- Man sparer jo tit penge på det hjemmelavede, og modtageren bliver ofte også glad for den tid og energi, man har lagt i det, siger Louise Skjødsholm.

/ritzau fokus/