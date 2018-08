Var du vild med Pokémon Go? Nyt dansk mobilspil er 10.000 gange bedre

StreetCars

af Donkraft Digital

Gratis til af Donkraft DigitalGratis til iOS og Android

Jeg er blevet komplet besat af et nyt, dansk mobilspil, der hedder StreetCars. Bortset fra de to uger i sommerferien, hvor jeg enten var i udlandet eller på festival, har jeg spillet StreetCars hver eneste dag, siden jeg downloadede det. Tag det som en varm anbefaling. Og en advarsel.

Ligesom det globale hit Pokémon Go foregår en del af spillet ude i den virkelige verden: Du scanner rigtige biler på gaden med din mobiltelefon og kan derefter køre ræs med dem mod andre spillere på forskellige baner. Bilerne kan opgraderes, efterhånden som man kører flere ræs med dem, så de accelererer hurtigere, stiger i topfart og klarer svingene bedre. Man får hurtigt sine bilfavoritter, som man derefter kan pynte med maling, regnbuer, sidespejle og nye hjul – alt efter temperament. Spillet er dygtigt balanceret, så man konstant ræser mod andre spillere, der er på samme niveau som en selv, og derfor hele tiden er tilstrækkeligt udfordret. Det bliver en daglig besættelse at forbedre sine tider med de få, afgørende hundrededele, som gør en forskel i ranglisteplaceringen.

Screendump fra spillet.

Fem hurtige facts om StreetCars StreetCars bruger data fra SKATs åbne motorregister, når du scanner nummerplader på gaden. Herfra bestemmes biltypen samt dens acceleration, topfart og styring.

Styringen i spillet er supersimpel: Du justerer farten på din bil ved at trykke på skærmen. Alligevel har man en klar fornemmelse af forskellene mellem alle sine biler. Forskellig tyngde, varierende manøvredygtighed. Det er dygtigt lavet.

Den nyeste tilføjelse til StreetCars er specialløb. Det første af slagsen er et maratonræs, hvor bilen skal klare 16 runder på banen i stedet for en eller to. Det tager lige omkring 4 minutter at gennemføre.

Inden længe lanceres StreetCars internationalt.

Det er ikke muligt at bruge penge i StreetCars i øjeblikket, men mulighed for tilkøb vil blive tilføjet med tiden.

Udover muligheden for at skrabe penge til nye opgraderinger sammen ved at vinde ræs, fodrer spillet dig også med nye, daglige missioner: Scan en Toyota, en Audi og en Volvo. Scan to Teslaer. Scan en Jaguar. Dine gåture bliver aldrig de samme.

Allerede dagen efter, jeg havde downloadet spillet, vandrede jeg til min store begejstring direkte forbi en sort Ferrari, der holdt parkeret ved Kongens Nytorv i København. Jeg scannede den straks, men opdagede ved hjemkomsten, at jeg først havde tilladelse til at bruge den i ræs i spillet, når jeg havde nået level 8. Et projekt, jeg med ildhu kastede mig over.

Der skal ræses en del for at nå level 8, kan jeg afsløre, og i mellemtiden kastede jeg min kærlighed på en Volkswagen Up!, som jeg puslede om, som var den et levende væsen. Hver gang, jeg havde indtjent penge nok til en opgradering af en af mine biler, var det den lille sorte Up!, der blev forkælet. Inden længe kørte den som en toptunet sportsvogn, og jeg vandt ræs efter ræs med den bette bil.

Da jeg endelig nåede level 8, blev det dog hurtigt Ferrarien, der tog over som stjernen i min bilpark. Jeg begavede den med ekstra acceleration, bedre styring og pyntede den med orange flammer, og inden længe var den tæt på uovervindelig. I hvert fald i et lille, velsignet stykke tid, inden spillet rykkede mig op i en racergruppe, hvor jeg igen skal knokle for en tiendeplads, mens folk fræser forbi mig i deres toptunede Porscher og Lamborghinier. Kampen tilbage mod toppen af ranglisten fortsætter.

StreetCars er perfekt designet til ikke at sluge for meget af din tid, samtidig med at det er virkelig svært at slippe. Et lynhurtigt ræs på en snoet bjergvej er overstået på 23 sekunder. Et intenst byræs kan være overstået på 15. Fristelsen til at hoppe tilbage ind i spillet for at forbedre sine tider flere gange i løbet af dagen er dog næsten umulig at modstå. Og hvis man kunne bruge rigtige penge i spillet for at forkorte sine ventetider og opgradere sine biler, ville jeg have gjort det adskillige gange.

Indtil videre er StreetCars dog ganske gratis at spille. Det er besættende underholdning for alle aldre. Der bliver ved med at komme nye udvidelser og tilføjelser, som holder oplevelsen frisk. Vi ses på racerbanen.

Her er halvandet minuts gameplay fra StreetCars. Først et ræs, hvor jeg taber med min røde Mazda MX-5. Og efterfølgende et løb, hvor jeg vinder: