Det får du ved at gå efter nøglehulsmærket

Over 4000 fødevarer har det lille grønne eller sorte nøglehulsmærke på emballagen, og 65 procent af danskerne ved, at mærket har noget med et sundere valg at gøre.

Men mere konkret er nøglehullet Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, som har til formål at hjælpe forbrugerne med at spare på fedt, sukker og salt og spise flere kostfibre og mere fuldkorn.

- Det, du kan forvente at få, når du køber nøglehulsmærkede varer, er, at du kan få en hjælp til at træffe et sundere valg inden for en bestemt varegruppe, fortæller ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen Trine Grønlund.

Om nøglehulsmærket Nøglehulsmærket kan enten være grønt eller sort, men det betyder det samme.

Nøglehullet stiller krav til indholdet af fuldkorn. Men vil man sikre sig endnu mere fuldkorn, kan man gå efter det orange fuldkornslogo.

94 procent af danskerne kender eller har hørt om nøglehulsmærket. Kilde: Fødevarestyrelsen, Trine Grønlund.

Kriterierne for hvor meget fedt, sukker, salt, kostfibre og fuldkorn, der skal være i en fødevare, for at den kan få nøglehulsmærket, afhænger af det specifikke produkt.

For pasta er det for eksempel mængden af fuldkorn, kostfibre og salt, der er afgørende, og derfor skal pasta indeholde mindst 50 procent fuldkorn, mindst 6 gram kostfiber per 100 gram og maksimalt 0,1 gram salt per 100 gram for at få nøglehullet.

For mælk er det derimod fedtprocenten, der er afgørende, og derfor er det eneste krav til mælk, at det maksimalt må indeholde 0,7 procent fedt per 100 gram for at få mærket.

Nøglehulsmærket er udelukkende et ernæringsmærke. Det tager derfor ikke hensyn til for eksempel økologi, dyrevelfærd, miljø, klima eller tilsætningsstoffer.

Dog må et produkt ikke indeholde kunstige sødestoffer, hvis det skal have nøglehullet, fortæller Trine Grønlund fra Fødevarestyrelsen.

- Det skyldes, at den søde smag er tillokkende for os, og hvis man vænner sig til, at fødevarer smager sødt, så har man større tendens til at spise mere usundt generelt, siger hun.

Lige meget om et produkt har nøglehulsmærket eller ej, anbefaler Fødevarestyrelsen at spise alt med måde.

- Olivenolie kan for eksempel også få nøglehulsmærket, men det betyder selvsagt ikke, at man skal spise det i ubegrænsede mængder. Det er vigtig at spise varieret, siger Trine Grønlund.

