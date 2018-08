Undgå de typiske begynderfejl ved aktieinvestering

Renten i banken - eller manglen på samme - har gjort det højaktuelt at tænke i andre baner, hvis man vil have opsparingen til at blive til mere.

Og faktisk skal man ikke være så bekymret for at kaste sig ud i aktieinvestering - hvis bare man har styr på det grundlæggende. Sådan lyder rådet fra seniorøkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk.

Kend disse fire begynderfejl, og gør springet ind i aktieverdenen lettere.

1. Du har ikke en strategi

Den fejl, Morten Bruun Pedersen først fremhæver, er, at man kaster sig ud på aktiemarkedet uden at have lagt en opsparingsstrategi. Så kan man nemlig komme til at lade sig kaste rundt af forskellige oplysninger.

- En strategi kan være, at man sætter 50.000 kroner ind nu, og så sparer 1000 eller 2000 kroner op om måneden og sætter dem ind hver tredje måned eller hvert halve år. Og så holder sig til den plan og egentlig glemmer det lidt, siger han og fortsætter:

- For det kan godt være, at aktiekurserne falder, og man så tænker, at man ikke skal investere – men så er det jo billigere at købe. Som ganske almindelig forbruger skal man ikke lade sig påvirke psykologisk set af op- og nedturene.

Han anbefaler, at man i stedet lægger en fast strategi, og så ikke lytter så meget til, hvad der lige bliver skrevet den ene eller anden dag, men holder sig til den strategi og den risiko, man har besluttet, man har det godt med.

2. Du stoler blindt på andre

Den anden begynderfejl er, at man tager sine måske mange tusind kroner med ned i banken og bare beder banken om at investere dem bedst muligt.

Der er man nødt til at komme mere på banen og være kritisk, mener Morten Bruun Pedersen.

Det skal du passe på, når du køber kinesiske aktier Saxo Bank har gjort det muligt at købe kinesiske aktier direkte fra sofaen. Der er dog ekstra risiko forbundet med det, lyder det fra eksperter.

- Der skal man gå ind og stille banken nogle spørgsmål om omkostninger, skal det virkelig være så dyrt, hvorfor anbefaler i mig lige de her investeringer, foreslår Morten Bruun Pedersen.

Husk, at du er kunde, og de er sælgerne. Derfor er det vigtigt at spørge ind til, hvorfor de gør, som de gør, og hvad det skal koste.

- Alt kan jo dybest set forhandles, også selv om de siger noget andet, bemærker Morten Bruun Pedersen og tilføjer:

- Hvis de siger, at omkostningerne på de her investeringer ikke kan forhandles, så kan de måske give noget rabat på nogle andre områder.

Det kan eksempelvis være et nedslag på et betalingskort eller andre produkter i banken. Men det er vigtigt at huske, at høje omkostninger i det lange løb får langt større betydning end et nedslag her og nu.

- Hvis man investerer over mange år, så er det jo renters rente-effekten af omkostningerne. Det kan slet ikke stå mål med et nedslag, siger Morten Bruun Pedersen.

Derudover kan det være svært at gennemskue, hvad omkostningerne egentlig er, og hvad man reelt betaler for. Derfor råder Morten Brrun Pedersen til, at man bliver ved med at spørge, indtil man føler, at man har det fulde overblik.

3. Du glemmer de langsigtede briller

Har du nogle opsparingskroner i overskud denne måned, som du godt kunne tænke dig at sætte i aktier?

Så skal du lige stoppe op og overveje, hvornår du kunne få brug for de penge igen, som du overvejer at binde i aktier. Det er nemlig sjældent nogen god forretning at hive pengene ud igen for hurtigt.

Morningstar: Tre faldgruber på de finansielle markeder Skru ned for din selvsikkerhed, luk støjen fra de svingende aktiemarkeder ude og fokusér på de faktorer, du selv kan kontrollere. Sådan hjælper du dig selv til at undgå de dumme fejl.

Det er en fordel at have en lang tidshorisont - 10, 15, 20 eller måske endda 30 år, hvis man snakker en pensionsordning.

Står man pludselig og har brug for pengene, risikerer man nemlig at trække sine penge ud på et tidspunkt, hvor markedet er nede.

Over tid er markedet historisk altid gået opad, men der kan være opsving og nedture, og derfor er det anbefalelsesværdigt at have god tid, så man kan realisere sin gevinst på et tidspunkt, hvor markedet er oppe.

4. Du forelsker dig

Har du set dig lun på en særlig virksomhed, branche eller et land? Så skal du måske udvide horisonten. Jo mere du spreder din investering, jo bedre er du garderet mod fald i den enkelte sektor.

Det fortæller Leonhardt Pihl, som er formand for Dansk Aktionærforening.

- Man får en andel af den vækst, der er i samfundet, hvis man har spredt sin investering bredt på forskellige virksomhedstyper. Og også hvis man går ud på det globale marked, siger Leonhardt Pihl.

- For det danske aktiemarked er enormt lille i forhold til de muligheder, der er globalt. Derfor skal man nok også kigge til udlandet, når man spreder sig, tilføjer han.