Skattesmæk igen i år? Undgå røde tal i 2019

Da Skat fredag den 9. marts kunne løfte sløret for, om du skulle have penge tilbage i skat i år, måtte hver fjerde dansker slukøret åbne computeren.

De kunne nemlig konstatere, at der ventede dem et skattesmæk, mens den resterende del af befolkningen fik penge tilbage.

Vil du gerne undgå at blive en del af den fjerdedel til næste år, så har Per Ørtoft Jensen, der er skatteekspert og partner hos revisionsfirmaet PwC, en række gode råd til, hvordan du undgår det.

Knap 700.000 gange har danskere smugkigget på årsopgørelsen

Fakta: Derfor kan du ende med et skattesmæk Hvis dine renteudgifter på årsopgørelsen er lavere end forskudsopgørelsen - eksempelvis ved et omlagt boliglån.

Hvis dit beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen er lavere end forskudsopgørelsen - eksempelvis hvis du er stoppet med at arbejde.

Hvis dit kørselsfradrag på årsopgørelsen er lavere end på forskudsopgørelsen.

Hvis du har betalt mindre til din pension, end du har oplyst i forskudsopgørelsen.

Hvis du haft fortjeneste på værdipapirer, som du ikke har oplyst.

Det hele starter nemlig ved forskudsopgørelsen.

- Det er den, der viser, hvor meget skat du har betalt i løbet af året. Her kan fejlen enten ligge i, at din indkomst står for lavt, eller at dine fradrag står for højt, og problemet er typisk det første, siger Per Ørtoft Jensen.

Derfor er det vigtigt, at du allerede i starten af året sørger for at få justeret din forskudsopgørelse, så den stemmer overens med, hvad du nogenlunde forventer at tjene i årets løb.

Og den justering bør du faktisk lave et par gange i løbet af året, så du er sikker på, at din forskudsopgørelse stemmer overens med det, du allerede har tjent.

Omlægninger af lån kan også få en betydning for resultatet i slutningen af året, hvis ikke du har registreret ændringerne i forskudsopgørelsen, fortæller Per Ørtoft Jensen.

Fakta: Årsopgørelsen fordeler milliarder til danskerne

- Har faldende renter eksempelvis givet anledning til lånekonverteringer, hvor du har fundet nogle billigere lån, så kan det også betyde noget. For står renten fra de dyrere lån fortsat på din forskudsopgørelse, så får du et for højt fradrag i løbet af året, siger han.

En anden løsning er at hæve sin trækprocent. Normalt bliver din trækprocent udregnet ud fra din forskudsopgørelse, og er den korrekt ajourført, burde der ifølge Per Ørtoft Jensen ikke være nogen problemer.

Men vil du gerne være på den sikre side, er det alligevel en mulighed, fortæller han.

- Du kan bede din arbejdsgivers lønafdeling om at forhøje din trækprocent. Er din trækprocent eksempelvis 38 procent, så må du gerne få den sat op til 39 eller 40, siger han.

Er du alligevel ikke helt tryg, kan du også undlade at forskudsregistrere eventuelle befordrings- eller rejsefradrag, fortæller Per Ørtoft Jensen.

På den måde bliver fradragene ikke regnet ind i din skat i løbet af året, og så betaler du mere, end du skal. Det vil dermed give en gevinst, når du først registrerer fradragene til marts.

Skatteekspert: Tjek dage og kilometer i kørselsfradrag

Har du negligeret din forskudsopgørelse hele året og i december pludselig kan se, at du står til et skattesmæk i marts, kan du ifølge Per Ørtoft Jensen faktisk godt gøre noget ved det.

- Du kan gå ind og lave en frivillig indbetaling, hvis du kan se, at du er kommet bagud med skattebetalingen. Så får du ikke en retsskat til foråret, og så undgår du også de renter, som Skat lægger på beløbet, siger han.

Kilde: Skat.dk.

/ritzau fokus/