Fakta: Årsopgørelsen fordeler milliarder til danskerne

Fredag aften åbnede Skat for, at 4,6 millioner danskere kan tjekke deres årsopgørelse for 2017.

Egentlig skulle opgørelsen først være klar mandag, men Skat har traditionen tro tyvstartet, så danskerne allerede nu kan se, om de skal have penge tilbage eller betale tilbage.

Læs om årsopgørelsen her:

Årsopgørelsen skuer tilbage og gør status over 2017. Den viser, om man har betalt for lidt eller for meget i skat.

4,6 millioner danskere fik adgang til at se deres årsopgørelse fredag.

Penge tilbage i skat bliver udbetalt fra midten af april til danskernes NemKonto. 1. maj er deadline for at rette i opgørelsen.

Årsopgørelserne er skabt ud fra omkring 200 millioner automatisk indsendte oplysninger til Skat.

Omkring 15 procent ønsker at ændre information i deres årsopgørelse. De resterende cirka 3,9 millioner danskere, gør ikke noget.

Der bliver betalt omkring 450 milliarder kroner i personskatter hvert år.

I 2017 tjekkede cirka 3,5 millioner danskere deres årsopgørelse via TastSelv i Skat.

For 2016 var der omkring en million danskere, der havde betalt for lidt i skat, og 3,4 millioner, der havde betalt for meget.

For 2016 manglede der skattebetalinger for 6,2 milliarder kroner og var betalt 16,8 milliarder kroner for meget.

Indberetninger til myndighederne om indkomst og formue startede i 1903, da der for første gang kom skat på disse.

Efter Anden Verdenskrig begyndte arbejdsgivere og banker at skulle indberette for eksempel danskernes løn og formue til skattemyndighederne.

Fra 1995 kunne danskerne indberette til Skat over internettet.

Ifølge revisionshuset PwC er de største faldgruber i årsopgørelsen kørselsfradraget, barne- og underholdsbidrag, håndværkerfradraget og tab på aktier.

Kilder: Skat, PwC