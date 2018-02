Prøv noget helt nyt: Genialt computerspil fra Iran viser nye sider af Mellemøsten – og matematik

Computerspil Engare Mahdi Bahrami

Omkring 52 kr. på Steam (til Mac og PC)

Hvis du tænker på ordene ”computerspil” og ”Mellemøsten”, vil det sandsynligvis være krigsspil som Battlefield, Splinter Cell og Call of Duty, der dukker op i hovedet.



Det er der ikke noget at sige til. Hvad skulle man ellers tænke på? Medmindre man lige har været på spaophold i Dubai eller Oman, ligger associationer til krig og konflikt øverst i hjernen, når man tænker på Mellemøsten. Og det er selvsagt også mest som actionfyldt slagmark, at det geografiske område dukker op i computerspil.



Men her er en enestående mulighed for at tage på en helt anden slags oplevelsesrejse:



Computerspillet Engare er skabt af den 23-årige iranske spiludvikler Mahdi Bahrami, og det handler om geometri og matematiske mønstre, inspireret af de komplekse udsmykninger på loftshvælvinger og vægge i islamisk arkitektur.



Bahrami flyttede fra Iran til Holland som 19-årig for at læse til spildesigner. Han savnede Iran, og det første spil, han udgav, var fyldt med persiske tæpper, der skulle rulles ud og foldes sammen for at skabe små gangstier, man kunne bevæge sig langs.



Herefter fulgte Engare.



Ideen til Engare (som betyder ”ufærdigt mønster” på persisk) fik Bahrami i gymnasiet i Iran, hvor en geometri-lærer spurgte, hvilken form, der ville blive tegnet i luften, hvis man placerede et punkt et bestemt sted på en bold og derefter fulgte punktet, mens bolden trillede hen ad en overflade.



Hele spillet er bygget op omkring dette spørgsmål. I spillets allerførste bane triller en bold fra venstre mod højre. Hvor på bolden skal du placere din sorte prik, for at tegne den mågeformede bue, der vises øverst på skærmen? Der er rig mulighed for at eksperimentere sig frem, og når den sorte linje matcher den opgave, du har fået, rykker du videre til næste bane.



De geometriske gåder og mønstre bliver gradvist mere komplekse og antager mange fantasifulde former undervejs, såsom denne bane:

(Kapitel 3 bane 4), hvor jeg til sidst måtte prøve mig frem, firkant for firkant.



Det hele udfolder sig på en baggrund af stemningsfuld, persisk musik komponeret af Mim Rasouli; et soundtrack, som man gladeligt lader køre i baggrunden, når man lige tager en pause fra de geometriske puzzles. Og udover gåderne giver Engare også adgang til de tegneredskaber, som spillet er bygget op omkring, så man selv kan skabe komplekse mønstre ud fra simple regler.



Tegneredskaberne ser sådan ud:

Geometri og gulerødder med øjne

Jeg mødte Mahdi Bahrami til en endags-spilkonference i København knap et år før Engare blev udgivet, og kort før han flyttede fra Holland tilbage til Iran. Han bemærkede, hvordan vi putter øjne på alting i den vestlige verden. Selv hvis en gulerod er hovedperson i et spil, har den øjne. Som om vi ikke kan lægge følelser ind i en figur, medmindre den har noget, der minder om et ansigt og en krop.

For Bahrami kan geometriske mønstre sagtens vække følelser som glæde, nervøsitet, ro eller ensomhed. Og et spil som Engare viser, at man sagtens kan kreere en engagerende spiloplevelse helt uden tale, historie, tekstbidder eller hovedpersoner. Bare med matematiske og geometriske regler, der logisk og meditativt cirkulerer sig ind i større og større kompleksiteter. Det er en lærerig oplevelse på flere måder.

Gameplay trailer: