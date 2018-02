Skatteguide: Her er skattefradragene mange glemmer

Hvert år i marts bliver Skats hjemmeside løbet over ende af danskere, som vil se, om der er røde eller grønne tal i bunden af årsopgørelsen.

Og når vi har set, om vi skylder eller får penge tilbage i Skat, gør vi måske ikke mere ud af det.

Men årsopgørelsen er netop ikke et endeligt facit, så hvis du bruger en eftermiddag med årsopgørelsen, en lommeregner og en kop kaffe, kan der være penge at hente.

For selv om Skat får tilsendt mange informationer, kan de ikke vide alt om dig eller de fradrag, du er berettiget til, siger Susanne Arvad, der er uvildig økonomisk rådgiver og direktør i Arvad Finanshus.

Det er nemlig dit ansvar, at tallene stemmer. Så tjek, at du ikke har snydt dig selv for et fradrag.

1) Håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget er et nyere fradrag og kan virke lidt forvirrende.

Det giver nemlig ikke bare fradrag til håndværkerhjælp, men også til service i hjemmet, forklarer Susanne Arvad.

Du kan eksempelvis få fradrag til vinduespudsning, børnepasning eller opsætning af tyverialarmer, som for nylig er tilføjet på listen. Til gengæld er der også blevet luget ud i nogle andre fradrag.

- Håndværkerfradraget kan være en jungle for mange, og nogen har været lidt kreative med, hvad de tænkte, at de kunne få fradrag for. Men i forhold til da listen kom, er der altså mere skærpede krav nu, siger Susanne Arvad.

Listen over, hvad der udløser håndværkerfradrag, kan ses på Skat.dk.

2) Fradrag for renter på SU-lån

Hvis du betaler af på et lån, kan du få fradrag for renterne. Og hvis det er et banklån, realkreditlån eller et forbrugslån, får du automatisk fradrag, oplyser Skat.

Men også på et studielån kan der være fradrag i spil, siger Susanne Arvad. Så det bør du tjekke.

- Som med alt andet i skat kan man først få fradraget, når regningen er betalt. Derfor kan man også først få fradrag for de renter, som er løbet på i studietiden, når de er betalt, siger Susanne Arvad.

Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse, og du kan se, hvor Skat har oplysningerne fra. Dette kan du sammenholde med de oplysninger du kan se på su.dk under fanen "minSU". Der kan nemlig ske fejl i indberetningen af lånets størrelse og renter, forklarer Susanne Arvad.

3) Renter på private lån og familielån.

Hvis du låner penge af en privatperson, kan du også få rentefradrag, forklarer Susanne Arvad.

Det gælder dog ikke de typiske forældrekøb, hvor forældrene ejer ejendommen, mens barnet bor til leje, siger hun.

- Men det kan være, at barnet selv har købt en andelsbolig eller en lejlighed, hvor det har lånt penge af mor, far, mormor eller morfar - og man har bestemt, at det skal være med en rente. Så skal giveren af lånet indberette den renteindtægt, mens tageren af lånet kan få fradrag for renteudgifterne, siger hun.

Hvis lånet er rentefrit, er det dog ikke aktuelt.

4) Kørselsfradrag

Hvis du kører mere end 24 kilometer til og fra arbejde, kan du få kørselsfradrag – og det gælder alle typer transportmidler, oplyser Skat. Transporten må dog ikke være betalt af arbejdsgiver.

Men det er en klassisk fejl, at folk tror, at Skat altid ved, om de er berettiget til et befordringsfradrag, forklarer Susanne Arvad.

For hvis du arbejder i en virksomhed med flere filialer, er det ikke givet, at Skat ved, hvor du kører fra og til.

- Så hvis du eksempelvis er ansat på Novo Nordisk, kan Skat altså ikke gætte, om du er ansat i øst-, vest-, nord- eller sydfilialen. Derfor kan Skat ikke beregne dit befordringsfradrag, så det skal man selv huske at sætte ind, siger Susanne Arvad.

5) Rejsefradrag

Hvis arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med jobbet eller udbetaler en skattefri godtgørelse, kan du få rejsefradrag, oplyser Skat.

Så det kan altså være klogt også at kaste et blik på, siger Susanne Arvad.

- Er der nætter i 2017, hvor man ikke har sovet hjemme, fordi arbejdsgiveren har sendt én et sted hen, skal man være opmærksom på, at der kan være ekstra rejsefradrag, man skal have skrevet på, siger hun.

/ritzau fokus/