Hvert femte stykke legetøj lever ikke op til EU-krav

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) viser, at hvert femte stykke legetøj indeholder hormonforstyrrende stoffer.

Det skriver Ingeniøren.

ECHA har i undersøgelsen testet 464 stykker legetøj for sundhedsskadelige stoffer. 91 produkter ud af de 464 overskred grænseværdierne for hvor mange ftalater, der må være i legetøj og småbørnsartikler. De 91 produkter indeholdt ftalaterne DEHP, DBP og BBP. De tre ftalater er på EUs kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

I alt har ECHA undersøgt 5.625 produkter fra 27 forskellige lande. 18 procent af de testede produkter, levede ikke op til EUs krav til for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Flere studier har vist, at ftalater er særlig skadelige for børn i fosterstadiet og i løbet af det første år, hvor der sker størst udvikling af hjernen. Der er endvidere også foretaget dyreforsøg, hvor især rotter har vist, at ftalater påvirker kønsudviklingen, og resulterer i en nedsat produktion af kønshormoner.

Ftalater bruges til at blødgøre PVC-plast, men stofferne er ikke bundet i plasten. Netop derfor kan de afgives fra f.eks. legetøj.

Ca. 39 procent af de testede produkter, der ikke levede op til kravene om grænseværdier, kunne ikke spores tilbage til producenten. 17 procent af produkterne, der ikke bestod testen var importerede fra Kina.