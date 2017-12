Glem ovnrens på dåse: Rens ovnen effektivt og skånsomt

Når stegen for længst er spist, sidder der ofte stadig klistrede spor fra andefedt og flæskesteg på indersiden af ovnen.

Og det kan være en genstridig omgang at få bugt med forkullede madrester og gammelt fedt, når det først har brændt sig fast.

Mange tyr til den velkendte dåse med ovnrens. Men man behøver faktisk ikke at investere i en dåse med kemi.

- Ovnrens er oftest slet ikke nødvendigt. De allerfleste ovne kan nemlig gøres rene med brun sæbe, opvaskemiddel og vand, fortæller projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Og det råd er Anne Grete Rasmussen, som er indehaver af FruGrøn.dk og rengøringsekspert hos Bolius, helt enig i. Hun fraråder også at bruge ovnrens.

Fakta Rens hele ovnen Tag ribber og plader ud. Smør dem ind i brun sæbe, og put dem eventuelt i en affaldspose natten over, så det kan ligge og virke.

Tag handsker på, for brun sæbe er meget basisk. Tag en børste, og smør ovnen ind.

Hvis der er fastgroet snavs som eksempelvis sukker og fedtstoffer, der er brændt fast i bunden, kan man først fjerne det værste med en skraber til glaskeramiske kogeplader.

Læg aviser ud på gulvet foran ovnen, så det ikke pletter på gulvet.

Brug eventuelt en børste eller en skuresvamp til at få det sidste væk.

Eddikevand kan tage de sidste rester af brun sæbe. Kilde: Anne Grete Rasmussen.

- Det lugter rigtig grimt, når du bruger det, der er mange kemikalier i, og så er det faktisk heller ikke så effektivt. Ovnrens på dåse er både brandfarligt, ætsende og farligt at indånde, siger Anne Grete Rasmussen, der også er tidligere lektor på University College Sjælland, og tilføjer:

- Jeg vil råde til at bruge brun sæbe til en almindelig ovn.

Anne Grete Rasmussen har lavet en test af forskellige varianter af brun sæbe, og hun fortæller, at det ikke er ligegyldigt, hvilken man vælger.

- Det skal være den faste - det hedder også krystalsæbe. På sæben står der også en pH-værdi, og den skal være så høj som mulig. Det vil sige, at den skal være basisk, fordi den så nemmere opløser snavs, fortæller Anne Grete Rasmussen.

PH-værdien skal gerne være omkring 11-13, siger hun.

Og så er det ellers bare at smøre det indvendige af ovnen ind. Tag gerne ribber og riste ud, og smør dem ind.

Anne Grete Rasmussen lader den brune sæbe sidde et døgn, før hun renser ovnen, for at lade produktet virke og gøre rengøringen lettere.

Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi råder til at varme ovnen op:

- Selve ovnen smøres ind i brun sæbe, og så tændes ovnen på 100 grader. Sluk, når sæben begynder at boble, og skyl efter med vand. Ovnglasset klares med opvaskemiddel. Og risten sættes i opvaskemaskinen eller i vaskebaljen, siger projektleder Claus Jørgensen og tilføjer:

- De eneste ovne, der ikke tåler brun sæbe, er de ovne, hvor emaljen er ru og pyrolyseovne. Begge slags er såkaldt selvrensende, så der bør man følge instruktionsvejledningen, som fulgte med købet.

Pyrolyseovnen har et program, der står for rengøringen ved hjælp af så høj varme, at skidtet forkuller og ligger tilbage som aske i bunden. En test foretaget af Forbrugerrådet Tænk viser, at energiforbruget ved en rensning er på mellem fire til syv kilowatt-time.

Omregnes det til kroner, koster det mellem 8 og 14 kroner i energiforbrug, hver gang man bruger pyrolyse til rengøring af ovnen ifølge Forbrugerrådet Tænk.

- Vi har ikke testet ovne med pyrolyse for udledning af uønsket kemi, men det er klart, at når der sker en afbrænding af pletter og madrester i ovnen, så kan der dannes uhensigtsmæssige stoffer og små partikler, siger Claus Jørgensen.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler derfor, at man holder sig ude af køkkenet og lufter ud, mens man kører renseprogrammet.

/ritzau fokus/