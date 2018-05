Forsker: Julemotion skubber sundhedsgrænsen

Der er en klar grænse mellem dem, der dyrker spinning i dagene omkring jul og dem, der dyrker spinning julenat.

Samfundet har for længst defineret grænsen for, hvornår man er for usund, men grænsen for, hvornår man er for sund, den rykker sig hele tiden. Kasper Lund Kirkegaard, , forskningsansvarlig, DIF. Samfundet har for længst defineret grænsen for, hvornår man er for usund, men grænsen for, hvornår man er for sund, den rykker sig hele tiden.

Det mener Kasper Lund Kirkegaard, der igennem mange år har forsket i fitnesskultur og som i dag er forskningsansvarlig i Danmarks Idrætsforbund.

Han kender til en lang række forskellige sportsaktiviteter, der ligger i juledagene og har selv deltaget i et nytårsarrangement sidste år, hvor fitnessentusiaster kunne tilmelde sig 2, 3 eller 4 timers spinning, inden Dronningens nytårstale. En sjov oplevelse, hvor der var en helt særlig ånd på holdet.

Distance til de dovne

"Det var tydeligt, at vi gjorde noget, som ikke ret mange andre havde overskud til den dag. Vi fik virkelig en "Hvor er vi sunde sammen-følelse" og distancerede os fra alle de andre, dovne danskere," fortæller han.

Den følelse vil deltagerne på fitnessdk's nye julenathold helt sikkert også få.

For de kan allerede sætte sig i sadlen kl. 23.59 i lokalerne på Nygårdsvej i København for at forbrænde julegodterne med to timers natspinning.

Men der er stor forskel på at dyrke motion om formiddagen - inden de store højtider og i dagene omkring højtiderne - og så at hoppe på spinningcyklen juleaften, lige efter at maden har bundfældet sig.

Grænsen skubbes

"Det her event tiltaler dem, der dyrker meget motion i forvejen og som har svært ved at finde grænsen for, hvor sund man kan være. Jo mere ekstremt, jo bedre, tænker de," siger han og uddyber:

"Samfundet har for længst defineret grænsen for, hvornår man er for usund, men grænsen for, hvornår man er for sund, den rykker sig hele tiden. Derfor gælder det om hele tiden at finde nye koncepter, nye produkter og nye, krævende intervaller, som man skal gennemføre, hvis man vil være med på vognen og vil være rigtig sund," siger Kasper Lund Kirkegaard, der mener, at eventet især skruer op for kravene og iscenesættelsen.

Op til den enkelte

Han har svært ved at vurdere, hvorvidt eventet er en god idé eller om det går over stregen med for meget fokus på sundhed.

For det er op til den enkelte at afgøre, hvilke tilbud der er fristende og hvilke, der bliver for meget af det gode, mener han.

Selvom der søndag formiddag var 52 tilmeldte på holdet, er Kasper Lund Kirkegaard skeptisk for, om der faktisk vil være så mange, der kan hive sig selv op af sofaen juleaften.