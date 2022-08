Mænd og kvinder bliver stadig højere og fyldigere

- Det er mere problematisk, fordi det medfører, at flere og flere er blevet overvægtige. Det øger risikoen for en række livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.

Forklaringen skal findes i en række både individuelle og samfundsmæssige faktorer. For eksempel billig og usund mad, for lidt motion og for meget stillesiddende arbejde.

Med til historien hører, at det er de adspurgte i undersøgelsen, der selv har rapporteret data.

Anne Illemann Christensen siger, at man ved, at mænd ofte mener, at de er højere, end de reelt er, mens kvinder har tendens til at undervurdere, hvad de vejer.

- Men data er indsamlet på samme måde alle år, så er der en fejlkilde, er den systematisk og har ikke betydning for konklusionen.