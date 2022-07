Europas teenagere må vente på lovende nyt akne-middel

Clascoterone gør til gengæld cellerne mindre modtagelige over for hormonet, som producerer sebum. Sebum er en olieagtig substans, som normalt holder huden fugtig, men som personer, der lider af akne, producerer for meget af.

Et studie fra 2020 viste, at midlet var mere effektivt end placebo, og at det ikke havde væsentligt bivirkning.

Den franske dermatolog Emilie Sbidian påpeger, at midlet i studiet ikke blev sammenlignet med øvrige behandlinger. Derfor er det svært at sammenligne.

Hun mener dog, at midlet er ”meget interessant”, fordi det også kan være et alternativ for personer, som for eksempel ikke kan tåle de andre typer af behandlinger.

Studiet var nok til, at USA godkendte midlet.