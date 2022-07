Verdenssundhedsorganisationen, WHO, opfordrer fredag til en hurtig indsats for at få stoppet spredning af abekopper i Europa, hvor antallet af tilfældet er tredoblet i de eneste to uger.

WHO’s regionale direktør for Europa, Hans Kluge, siger, at det er afgørende, at der handles hurtigt.

- I dag skærper jeg min opfordring til alle regeringer og til civilsamfundene om i de kommende uger og måneder at optrappe bestræbelserne på at forhindre, at abekopper bliver udbredt i et voksende geografisk område. Det er afgørende med hurtig og koordineret handling, siger Kluge.