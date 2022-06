Ti procent af Europas kræfttilfælde knyttes til forurening

Forurening er knyttet til mere end ti procent af alle kræfttilfælde i Europa.

Det viser en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) tirsdag.

Ifølge EEA kan de fleste af disse kræfttilfælde forebygges.

- Tilsammen kan eksponering for luftforurening, kræftfremkaldende kemikalier, radon, UV-stråling og passiv rygning stå for over ti procent af kræftbyrden i Europa, oplyser EEA i en erklæring.