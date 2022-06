Studie: Coronavacciner har reddet 20 millioner liv på et år

Den data blev sammenlignet med et hypotetisk alternativt scenarie, hvor ingen vacciner var blevet givet.

Modellen tager højde for variation i vaccinetilslutning på tværs af landene og forskelle i vaccinernes effektivitet, alt efter hvilket type vacciner der var den primære i de enkelte lande.

Data fra Kina var ikke en del af undersøgelse på grund af landets store befolkning og strenge nedlukninger, som ville have forvrænget resultatet.

Det er høj- og mellemindkomstlande, der har afværget flest dødsfald med 12,2 millioner af de afværgede dødsfald. Det afspejler ifølge forskerne uligheden i adgang til vacciner på verdensplan.

Næsten 600.000 dødsfald kunne have været undgået, hvis Verdenssundhedsorganisationens (WHO) målsætning om at vaccinere 40 procent af alle landes befolkning inden udgangen af 2021, var blevet opfyldt.