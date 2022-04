Et tæppe af birkepollen breder sig hastigt over Centraleuropa

- Prognoser viser hurtigt voksende niveauer af birkepollen i mange dele af Europa, skriver Copernicus i en meddelelse.

- Disse høje pollenkoncentrationer skaber i kombination med andre irritationskilder i atmosfæren, såsom kvælstofdioxid, hvis forhøjede niveauer skyldes relativt stabile vejrforhold de seneste uger og partikler fra Sahara, tilstande, der kan forværre symptomer for allergikere endnu mere.

At luftforurening forværrer situationen for allergikere skyldes, at der kommer flere irriterende partikler i luftrøret. Udledning fra biler en stor kilde.