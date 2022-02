Store regionale forskelle i behandling af diabetesbørn

Hvert femte barn med diabetes i Region Hovedstaden har et bekymrende højt blodsukker. I Region Nordjylland er det kun hvert 12. Også Region Sjælland halter bagefter, mens Fyn og Midtjylland er godt med.

Det viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Overlæge Jannet Svensson fra Børne- og Ungeafdelingen på Steno Diabetes Center Copenhagen kalder det dybt frustrerende, at hun ikke kan levere den samme kvalitet i behandlingen af børn med diabetes som hendes kolleger i Jylland og på Fyn.

I Region Hovedstaden har 19 procent af børnene med diabetes et bekymrende gennemsnitligt langtidsblodsukker på over 70 millimol per mol, mens det kun er 8 procent af børnene i Region Nordjylland.