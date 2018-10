Forskning: Cannabis kan være den magiske ingrediens til at dræbe resistente bakterier

Når man bliver syg, er det ikke altid, at medicinen hjælper. Infektioner bliver sværere og sværere behandle. Ny forskning tyder på, at den famøse cannabis kan være løsningen.



Det er forskere fra Syddansk Universitet i Odense, som har undersøgt cannabis' evne til at slå resistente bakterier ihjel. Og det ser ud til at lykkes på effektiv vis.

»Et af de stoffer, jeg er rendt på, er cannabidiol - med forkortelsen CBD - fra cannabisplanten. Det har jeg så prøvet at kombinere med nogle forskellige antibiotika, og jeg kan se, at det ganske enkelt slår resistente bakterier ihjel,« siger Janne Klitgaard, forsker ved Klinisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi ved Syddansk Universitet, til Jydskevestkysten.

Resistente bakterier Almindelige stafylokokbakterier kan behandles medpenicillin, men en undergruppe af stafylokokker har udviklet først udviklet resistensoverfor penicillin og dernæst meticillin. Det er den gruppe af bakterier, derkaldes MRSA – Meticillin Resistent Stafylococcus aureus. Infektioner med MRSA er øget betydeligt i de fleste lande ide seneste 10-15 år. Infektionerne opstår især på sygehus, og de fører til øgetsygelighed, stigende udgifter og højere dødelighed. En rask person har lille risiko for at blive alvorligt sygaf MRSA, men bakterien kan af og til medføre generende betændelser, som foreksempel bylder og børnesår. Personer, der i forvejen er syge eller svækkede,har større risiko for at få alvorlige infektioner. Kilde: Sundhedsstyrelsen og Sundhed.dk.

Hun har længe fordybet sig i at finde løsninger på problemet med at dræbe resistente baktier. Cannabis ser nu ud til at være vejen frem i kampen mod resistens. Her er det især stafylokokker, som hun har haft under luppen.

Det er en gruppe af bakterier, som normalt findes harmløst på huden hos mennesker, men som bl.a. kan trænge igennem åbne sår og forårsage alvorlige infektioner. De senere år har det været et stigende problem at behandle infektionerne.

I takt med udvikling af en nye former for antibiotika, har bakterierne nemlig parallelt udviklet resistens over for den nye medicin og reagerer dermed ikke på medicinen. Det tyder på, at cannabis kan være løsningen.

Ifølge forskningen kan kombinationen af cannabis og kendt antibiotika danne et ”magisk” makkerpar imod de resistente bakterier. I første omgang er målet at udvikle en creme med den nye kombination, der kan bekæmpe stafylokokker.

»Stafylokokker er tit det, man ser, i forbindelse med sårinfektioner, så derfor prøver vi med en creme, der indeholder denne her kombination, hvor vi tager nogle kendte komponenter og blander sammen i det, jeg vil kalde en synergi - de gør hinanden bedre,« forklarer Janne Klitgaard til Jydskevestkysten.

Stoffet forandrer sig, når det kommer ind i blodet ved f.eks. en pille, og bl.a. derfor har forskernes opmærksomhed til at begynde med være rettet mod »den nemme løsning« med at udvikle en creme.

Fokus på cannabis' virkning indenfor det medicinske område er generelt vokset frem de seneste år frem for den traditionelle brug til at opnå en euforiserende effekt.

»Man har blandt andet indikationer på, at det kan hæmme inflammation i vores krop, man får en bedre fordøjelse og for sklerosepatienter kan det hjælpe på smertelindring,« udtaler Janne Klitgaard.



De virksomme effekter bliver allerede udnyttet i en ny forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Hvad angår det undersøgte cannabis’ hjælpestof til cremen, ved forskerne endnu ikke præcist, hvordan stoffet virker, men de kan ud fra deres forskning se, at kombinationen med antibiotika slår bakterierne effektivt ihjel.



Derfor fortsætter arbejdet med cannabis i samarbejde med Steen Plesner Pontoppidan fra Canna Therapeutic.

Janne Klitgaard vurderer dog, at det vil tage ca. fem år at udvikle cremen. Virkningen og bivirkninger skal for alvor undersøges, afprøves og dokumenteres for derefter at kunne blive godkendt til det medicinske marked.