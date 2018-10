Ny undersøgelse: Tusindvis af kræfttilfælde kan undgås ved aldersgrænse for solariebrug

Da man indførte den danske solarielov tilbage i 2014, valgte man fra politisk hold ikke at indføre en aldersgrænse. Et af argumenterne var, at solarieforbruget blandt de unge var faldende.

Solariebrug I 1992 blev solarier klassificeret som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, og i 2009 fastslog WHO, at uv-stråling fra solarier med sikkerhed er kræftfremkaldende.

Jo flere gange, man går i solarium, jo større er risikoen for at få kræft.

Alt solariebrug er skadeligt, selvom du kun bruger det sjældent. Der er ingen sikker nedre grænse.

Solarieforbrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 %, men går du i solarium, før du fylder 35 år, er risikoen øget med 60 %.

Tre ud af fire tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.

Hvert år konstateres mere end 2.200 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark – og 285 dør hvert år af sygdommen. Kilde: Kræftens Bekæmpelse Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Således gik 10 pct. af de 15 til 25-årige i solarium i 2013. Men i dag er andelen steget til 12 pct.

Ifølge en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden ville en aldersgrænse på 18 år imidlertid kunne forhindre tusindvis af tilfælde af kræft i huden fra 2014 og frem til 2045.

Beregninger viser, at i alt 3.730 kræfttilfælde kunne være undgået, heraf 2.000 tilfælde af modermærkekræft. Samtidig vil det danske samfund kunne spare minimum 67 mio. kr. i perioden, lyder det.

»Vi ved, at solariebrug øger risikoen for kræft og er særligt farligt for børn og unge. Nu ved vi så også, at et politisk værktøj som en aldersgrænse vil have en afgørende effekt,« udtaler Brian Køster, postdoc i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens solkampagne, der står bag det nye studie, i en pressemeddelelse.

Brian Køster understreger, at det endnu ikke er for sent at reagere.

»Et totalt solarieforbud er den mest effektive politiske løsning, men en aldersgrænse vil være et skridt i den rigtige retning,« siger han.

Peter Hokland, der er forsker ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, roser undersøgelsen.

»Jeg kan kun nikke til konklusionen og håbe, at politikerne kommer på banen. Især i en situation, hvor de end ikke kan nå til enighed om at øge cigaretprisen til 60 kroner for en pakke,« oplyser forskeren i en mail til TV 2.

I en lang række EU-lande, herunder Norge, Østrig, England, Tyskland Frankrig og Spanien, har man allerede en aldersgrænse på 18 år for solariebrug.

Det er da også, hvad man hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO, blandt andet anbefaler.

Herhjemme bakker flertallet af danskerne op om indførelse af en egentlig aldersgrænse.

I 2016 angav 66 pct. af de 15 til 70-årige således, at de mente, at det burde være ulovligt for børn og unge under 18 år at bruge solarier.