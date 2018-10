Sødemidler kan forstyrre tarmbakterierne

Supermarkedets hylder bugner med lightprodukter, der lokker med et lavt kalorieindhold i alt fra sodavand og saft til mejeriprodukter og slik.

Men der kan måske være grund til at overveje, hvor mange af de produkter, man fylder i kurven, der er sødet med et sødemiddel med et lavt indhold af kalorier.

Nogle sødemidler kan nemlig forstyrre og ændre bakteriesammensætningen i tarmen. Og det har en negativ effekt på sukkerstofskiftet og blodsukkeret.

Det viser ny australsk forskning, som er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes.

Kunstige sødemidler findes i mange forskellige produkter. Foto: Mads Winther/Polfoto

Oluf Borbye Pedersen, som er professor på Novo Nordisk Fondens metabolismecenter ved Københavns Universitet og forsker i tarmbakterier, roser studiet for at være grundigt udført.

Studiet er foretaget som et lodtrækningsforsøg, hvor man har inddelt forsøgspersonerne tilfældigt i to grupper.

Begge grupper har i to uger indtaget en tablet tre gange dagligt. Den ene gruppe fik tabletter, der indeholdt to forskellige slags sødemidler, og den anden gruppe fik placebo - altså en snydetablet.

- Man kan se, at der er rimelig store ændringer i tarmbakteriesammensætningen hos dem, der har fået sødemidler, hvorimod hos dem, der har fået snydetabletter, er der stort set ingen forandringer – kun hvad man kan forvente fra dag til dag, siger Oluf Borbye Pedersen.

De australske forskere observerer, at hos dem, der indtager sødemidlerne, dukker der 11 typer af såkaldte opportunistiske patogene bakterier op. Det vil sige skadelige bakterier, som under bestemte omstændigheder i tarmen kan være sygdomsfremkaldende, forklarer Oluf Borbye Pedersen.

- Samtidig observerer forskerne, at nogle af de bakterier, vi opfatter som nyttige og gavnlige, går ned i forekomst. Man får et mindre totalt antal af nogle bakteriearter, som vi normalt forbinder med sundhed. Det er nogle interessante observationer, siger han.

Et tidligere studie har vist, at sødemidlet sakkarin kan have en uheldig virkning på tarmbakterierne. Det nye australske studie viser, at det samme gælder for sukralose og acesulfam K. Ændringerne i tarmbakterierne har en negativ effekt på sukkerstofskiftet og blodsukkeret.

Men selv om studiet indikerer, at nogle lightprodukter kan have en uheldig indvirkning på tarmbakterierne og sukkerstofskiftet, kan man ikke konkludere, at produkterne skal tages af hylden, siger Oluf Borbye Pedersen.

- Der er stadig et langt skridt til at gå ud og anbefale, at man holder sig fra det, siger han.

Hvis man bruger mange sødemidler, anbefaler professoren, at man er opmærksom og måske overvejer mængden.

- Jeg tror også, at Fødevarestyrelsen vil tage det op til vurdering inden for en årrække. Men de skal have solid videnskab bag sig og ikke bare et enkeltstudie eller to, siger han og uddyber:

- Det er et rigtig, rigtig flot studie. Men det er et lille studie, så det skal gentages af uafhængige forskningsgrupper, som skal kunne vise det samme. Derudover skal man have undersøgt det systematisk for alle de forskellige sødemidler – særligt aspartam, som er meget brugt.

/ritzau fokus/